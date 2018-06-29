Россия подала иск в ВТО против пошлин США

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования новых пошлин США на сталь и алюминий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий», — сказал Орешкин.

Реклама

Он пояснил, что причиной иска стали многочисленные нарушения США правил ВТО.

Уточняется, что помимо России иски к США направили Китай, Индия, ЕС, а также Канада, Мексика и Норвегия.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что введенные США пошлины на сталь и алюминий противозаконны.

Она подчеркнула, что Германия хотела бы продолжать переговоры по данному вопросу.