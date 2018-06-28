Макрон: ЕС не станет поддаваться ничьим односторонним указам в сфере торговли

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз не станет подчиняться в сфере торговли односторонним «указам». Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас будет дискуссия по торговле с целью защиты экономического суверенитета Европы. Есть твердое желание не поддаваться никакому указу, но защищать европейские интересы и принципы многосторонности в мировой торговле», — сказал Макрон.

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Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что введенные США пошлины на сталь и алюминий противозаконны.

Она подчеркнула, что Германия хотела бы продолжать переговоры по данному вопросу.

По словам торгового представителя США Роберт Лайтхайзер, страны ЕС и Всемирной торговой организации (ВТО), которые ввели ответные импортные пошлины на товары из США, игнорируют правила организации.