Матвиенко рассказала о «Стратегии пространственного развития»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство обязано четко определить свои цели в сфере пространственного развития, создать механизмы их реализации. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее словам, решением этой ключевой задачи призвана стать «Стратегия пространственного развития» России.

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Она также отметила, что пространство страны необходимо сделать удобным, комфортным, улучшающим социальное самочувствие и настроение граждан.

Матвиенко подчеркнула, что социальные аспекты стратегии имеют не меньшее значение, чем инвестиционные, отраслевые и инфраструктурные вопросы.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития разработало «Стратегию пространственного развития» для создания крупных городских агломераций.