Ирак предложил отложить пересмотр сделки ОПЕК+ на 3 месяца

Министр нефти Ирака Джаббар Аль-Лаиби сообщил, что на министерском мониторинговом комитете ОПЕК+ предлагал отложить венскую сделку о сокращении добычи нефти на три месяца, однако другие участники заседания отклонили его инициативу, передает РИА «Новости».

«Наша позиция была в том, чтобы подождать еще три месяца, чтобы больше изучить рынок и собраться 1 сентября, а потом определить объем увеличения добычи. Но, к сожалению, наше предложение не приняли», — сообщил министр.

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Ранее сообщалось, что министр нефти Ирана Бижан Зангане досрочно покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+.

В Вене проходит встреча государств ОПЕК+. 22 июня должно состояться заседание стран, входящих в соглашение ОПЕК, 23 июня пройдет встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+