Юнкер: пошлины США противоречат логике и истории

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что введение США пошлин на импорт европейской стали и алюминия противоречит логике. Об этом сообщается на сайте ЕК.

«Торговля, в которую мы верим, основана на правилах, доверии и надежном партнерстве. Решение Соединенных Штатов ввести тарифы в отношении Европу идет вразрез с этим. Фактически, это противоречит всей логике и истории. Наш ответ должен быть четким, но выверенным», — сказал Юнкер.

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Он также отметил, что Евросоюз будет прибегать к таким мерам, которые смогут обеспечить ребалансировку и защиту.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пришла к соглашению по ответным мерам на введение США пошлин на европейскую сталь и алюминий.