Президент Литвы: «Северный поток — 2» сделает ЕС политически уязвимым

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что газопровод «Северный поток — 2» может сделать Евросоюз политически уязвимым. Об этом сообщает Der Spiegel.

По ее словам, газопровод якобы сделать Европу зависимой от российского газа.

«Тот, кто становится зависимым от энергопоставок одной страны, делает себя политически уязвимым», — сказала Грибаускайте.

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Она также подчеркнула, что Евросоюз должен обеспечить диверсификацию энергоснабжения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что газопровод «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом.