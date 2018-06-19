Новак: Россия предложит участникам ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Министр энергетики Александр Новак заявил, что предложение об увеличении добычи ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки исходит от России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это мы предлагаем рассмотреть такую возможность на встрече, потому что мы считаем сейчас, что 2,8 млн баррелей — это уже достаточно много. И мы больше перевыполняем, чем было. Плюс рынок растет, и потребление растет, и баланс мы уже видим на рынке», — сказал Новак.

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Он также добавил, что ни одна из стран сделки ОПЕК+ не уведомляла о намерении наложить вето на решение о возможном увеличении добычи нефти в рамках этого соглашения.

Ранее Иран заявил о планах блокировать предложение России по увеличению добычи нефти в ОПЕК+.