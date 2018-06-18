Украина намерена создать в ЕС группу против «Северного потока — 2»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев намерен создать в Евросоюзе группу, которая должна будет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент добавил, что «Северный поток — 2» является «абсолютно политиканским проектом, который направлен против Украины».

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«Мы сейчас создаем группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток — 2», — сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина активно ведем переговоры с Германией по данному вопросу.

Порошенко рассказал, что Украина предложила ФРГ сделать международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины.

Ранее в Раде назвали «Северный поток — 2» российским «оружием».