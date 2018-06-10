В США назвали заявление Трюдо на G7 «ножом в спину»

Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу назвал слова канадского премьера Джастина Трюдо о введенных США пошлинах на импорт алюминия и стали «ножом в спину», передает CNN.

По словам Кудлоу, у Канады есть «огромные пошлины» на определенные молочные и другие продукты, которые составляют 290% или 295%.

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«Он (Трюдо. — Газета.Ru) действительно буквально ударил нас ножом в спину. Он оказал плохую услугу для всей G7», — заявил Кудлоу.

Он добавил, что канадский премьер совершил ошибку, которую должен исправить, взять свои слова обратно пожелать Трампу хорошего саммита с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ранее Трюдо пригрозил американскому президенту Дональду Трампу жестким ответом в случае, если американская сторона продолжит вводить заградительные пошлины на сталь и алюминий.