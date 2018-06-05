Bloomberg назвал богатейшего россиянина
Основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым россиянином. Об этом сообщает Bloomberg.
Как стало известно, Лисин обогнал в рейтинге агентства основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова.
Уточняется, что состояние Лисина с начала текущего года выросло до $20,19 млрд.
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В свою очередь состояние Мордашова приравнивается к $20,18 млрд.
Ранее сообщалось, что журнал Forbes составил рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России.
Самым богатым наследником стал единственный сын президента ЛУКойла Вагита Алекперова Юсуф Алекперов ($17 млрд).