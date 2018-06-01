WSJ рассказал о рекордном уровне безработицы в США
Уровень безработицы в Соединенных Штатах в мае 2018 года снизился до 3,8%. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, это минимальный уровень безработицы в стране за последние 18 лет.
Как отмечается, в последний раз безработица была на уровне 3,8% в США в апреле 2000 года.
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При этом в апреле 2018 года уровень безработицы в стране составил 3,9%.
Ранее сообщалось, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизила прогноз по безработице в стране.
Как отмечалось, регулятор также сохранил базовую процентную ставку на уровне 1,5—1,75% годовых.