Стало известно, какие компании будут перевозить пассажиров «Саратовских авиалиний»

Пять авиакомпаний будут перевозить пассажиров «Саратовских авиалиний». Об этом сообщается на сайте Росавиации.

«В настоящее время АО «Саратовские авиалинии» заключены соглашения о передаче своих пассажиров по манифестам прерванного полета (FIM) с 5 авиакомпаниями: «Аэрофлот», «Сибирь», «Якутия», «Руслайн», «ЮВТ Аэро», — заявили в ведомстве.

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Уточняется, что перевозки пассажиров авиакомпании «Саратовские авиалинии» будут осуществляться до 13 июня 2018 года включительно.

Ранее Минтранс сообщил об активном возврате билетов «Саратовских авиалиний».

«Саратовские авиалинии» отменили все рейсы с 30 мая.