Центробанк отозвал лицензию у страховщика МВД

Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования у «Центрального страхового общества» (ЦСО). Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Как стало известно, причиной отзыва лицензий стало неустранение в установленный срок нарушений страхового законодательств.

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«Отозвать лицензии... на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел России, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ», — заявил регулятор.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии у страховых компаний «Национальные Страховые Традиции» и «Медика-Восток».