Голикову накормили сыром «Новичок»

Российский вице-премьер Татьяна Голикова попробовала сыр «Новичок» на Петербургском экономическом форуме, передает РИА «Новости».

Попробовать сыр ей предложили после короткого интервью журналистам по итогам переговоров на стенде Ассоциации инновационных регионов России на ПМЭФ. «Новичок» — это экспортное название сыра.

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Также Голикова попробовала безлактозный сыр, который был вымочен в крымском красном сухом вине. Сыр является экологически чистым, его стоимость в ФРГ составляет около €20. В России его стоимость начинается от 800-1500 рублей за одну головку сыра.

Ранее СМИ писали, что разведслужбы Германии получили образец нервно-паралитического вещества «Новичок».