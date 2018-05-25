Голикова рассказала, когда начнется пенсионная реформа

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на Петербургском международном экономическом форуме, что пенсионная реформа в России может начаться уже в следующем году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пенсионная реформа это же не сиюминутная тема, какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше», — сказала Голикова.

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Она также отметила, что пенсионная система многопланова, поскольку она затрагивает различные темы: обычные пенсии, пенсионный возраст, тему досрочных пенсий.

Ранее Голикова сообщила, что правительство еще не определилось с вопросом по повышению пенсионного возраста.

Она также отметила, что пока не присутствовала на совещании по этой теме.