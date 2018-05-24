Помпео рассказал о новых санкциях против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовят новые санкции против Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время подготовка к введению нового пакета санкций против Ирана «идет полным ходом».

Он также подчеркнул, что власти США рассчитывают на то, что другие страны поддержат данные санкции.

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Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Ирана.

15 мая США внесли в список санкций главу ЦБ Ирана.

Как отмечалось, глава Центрального банка Ирана Валиолла Сеиф попал в указанный список за поддержку иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).