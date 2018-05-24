Фондовый рынок США падает на фоне отказа Трампа от встречи с Ким Чен Ыном

Американский фондовый рынок снижается после заявления президента США Дональда Трампа об отмене встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, об этом свидетельствуют данные торгов.

Индекс Dow Jones опустился на 0,53% и составил 24 756,12 пункта.

Индекс S&P 500 просел на 0,08%, до 2731,01 пункта.

Реклама

Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,45% и составил 7392,32 пункта.

Ранее сообщалось, что Трамп внезапно отменил встречу с Ким Чен Ыном.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, снизился на 17,44 коп., до 72,0082 руб., курс доллара уменьшился на 18,55 руб., до 61,40 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 18,05 коп., составив 66,17 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».