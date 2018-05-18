В Германии назвали причину блокировки США «Северного потока — 2»

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Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер рассказ о причине блокировки США «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

«США ищут рынки сбыта. Мы с пониманием относимся к этому и готовы позаботиться о том, чтобы этот газ проще доходил до Германии», — заявил Альтмайер.

Он также отметил, что на данный момент американский СПГ значительно дороже, чем газ, который поставляется по трубопроводу.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем во время телефонного разговора пришли к выводу, что «Северный поток — 2» представляет угрозу европейской энергетике.