В Приморье захотели открыть туристические маршруты на ледоколах

Андрей Тарасенко, врио обязанности губернатора Приморского края, во время четвертого Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке заявил, что власти региона рассматривают запуск на Дальнем Востоке туристических маршрутов на ледоколах, передает РИА «Новости».

«В Приморье есть четыре ледокола, два из которых готовы выполнять туристическую программу по перевозке и осмотру ледовых полей… Летом — в районе Чукотки, зимой постоянно покрывают Охотское море: Магадан, Камчатка. Такая возможность существует», — сказал Тарасенко.

Он отметил, что желающие проделать туристический маршрут на ледоколе из Мурманска занимают очередь за 4 года. Чиновник подчеркнул, что у Приморья также есть возможности для открытия подобных маршрутов. По его словам, Росморпорт в данный момент прорабатывает варианты туристических ледоходных маршрутов.

В 2016 году сообщалось о планах на четыре круизных рейса к Северному полюсу на борту атомного ледокола «Атомфлота».