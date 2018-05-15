Песков рассказал о сроках формирования нового правительства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новое правительство России будет сформировано до начала Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, оно (правительство) уже должно быть сформировано, это уже по Конституции», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что нынешнее число вице-премьеров является избыточным.

Она так же отметила, что кардинальных изменений в структуре правительства не произойдет.