Глава «Росатома» не ожидает влияния санкций против Ирана на проекты госкорпорации

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что «Росатом» не ожидает влияния санкций США против Ирана на проекты госкорпорации в стране. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы исходим из того, что сотрудничество в области мирного атома, в том числе строительство атомных станций, не попадает под санкционное регулирование», — сказал Лихачев.

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Ранее сообщалось, что советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон допустил, что после выхода из иранского ядерного соглашения США могут применить против европейских компании санкции за сотрудничество с Тегераном.

По его словам, введение таких ограничений против компаний из стран Евросоюза зависит от поведения правительств стран.