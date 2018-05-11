Минфин купит валюту в 2018 году на 2,7 трлн рублей

Минфин России более чем в пять раз увеличит покупки валюты на внутреннем рынке в 2018 году, направив на эти цели дополнительные нефтегазовые доходы бюджета на 2,74 триллиона рублей против планировавшихся в действующем законе о бюджете 527,6 миллиарда рублей, сообщает РИА «Новости».

Министерство по бюджетному правилу направляет на покупку валюты дополнительные доходы бюджета от экспорта углеводородов при цене нефти выше прогноза.

Реклама

Минфин проводит такие операции на внутреннем рынке с февраля 2017 года. В прошлом году общий объем валютных интервенций Минфина составил 829 миллиардов рублей. Купленная валюта зачисляется на специальные счета ЦБ, и будет направлена на пополнение ФНБ.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что министерство выступает против запрета на валютное кредитование.