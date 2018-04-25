Пушков о заявлении «Нафтогаза»: пустые угрозы

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление «Нафтогаза Украины» о возможном полномасштабном конфликте Киева с Россией пустой угрозой.

«Нафтогаз напрасно грозит России «масштабным конфликтом» с Украиной. Пустые угрозы, неумный шантаж: в таком конфликте Киев неизбежно проиграет», — написал Пушков в твиттере.

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Ранее коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что прекращение транзита газа через Украину может привести к масштабному конфликту между Украиной и Россией.

Он также добавил, что украинские власти доносят эту мысль европейским политикам, «которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира».