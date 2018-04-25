Пушков о заявлении «Нафтогаза»: пустые угрозы
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал заявление «Нафтогаза Украины» о возможном полномасштабном конфликте Киева с Россией пустой угрозой.
«Нафтогаз напрасно грозит России «масштабным конфликтом» с Украиной. Пустые угрозы, неумный шантаж: в таком конфликте Киев неизбежно проиграет», — написал Пушков в твиттере.
Ранее коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что прекращение транзита газа через Украину может привести к масштабному конфликту между Украиной и Россией.
Он также добавил, что украинские власти доносят эту мысль европейским политикам, «которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира».
Нафтогаз напрасно грозит России "масштабным конфликтом" с Украиной. Пустые угрозы,неумный шантаж: в таком конфликте Киев неизбежно проиграет— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 апреля 2018 г.