И.о. госсекретаря США призвал Украину поднять цены на газ

В ходе встречи с украинским министром иностранных дел Павлом Климкиным исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан призвал руководство страны создать антикоррупционный суд и поднять цены на газ, заявила представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт, передает РИА «Новости».

«Он призвал Украину удвоить усилия по проведению реформ и выполнению условий программ МВФ путем принятия законодательства о создании действительно независимого антикоррупционного суда и повышению тарифов на газ до паритетного уровня к импорту», — сказала Науэрт.

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Она также сообщила, что встреча прошла 21 апреля на полях встречи «большой семерки» на уровне глав внешнеполитических ведомств в Торонто.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил Джона Салливана посетить следственный изолятор в Грозном и колонию в Наурском районе.