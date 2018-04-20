Овощи «борщевого набора» в России подорожали более чем на 15%

Годовые темпы прироста цен на овощи «борщевого набора» составили в марте 15,7%. Об этом сообщается в материалах Банка России.

«В марте 2018 года отмечалось некоторое повышение инфляции как в годовом, так и в месячном выражении с исключением сезонности. Основной вклад в увеличение инфляции внесло удорожание плодоовощной продукции, связанное с более ранним, чем в прошлом году, исчерпанием ее запасов, а также корректировка тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки. При этом рост цен на плодоовощную продукцию происходил более быстрыми темпами, чем ожидал Банк России», — заявили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания россиян на следующие 12 месяцев в апреле снизились до 7,8%.