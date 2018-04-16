Дворкович одобрил ответные меры депутатов на антироссийские санкции США

Вице-премьер России Аркадий Дворкович положительно оценил законопроект об ответных мерах на санкции США. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«Положительно. У нас должен быть арсенал для возможных ответных действий. Этот законопроект как раз дает такой инструментарий правительству для осуществления ответных действий при необходимости», — сказал Дворкович, отвечая на соответствующий вопрос.

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Он также добавил, что правительство обсуждает с компаниями меры поддержки из-за новых санкций. Дворкович отметил, что при необходимости кабмин может оказать финансовую поддержку этим компаниям.

Ранее Дворкович сообщил, что рост курса доллара до 62-64 руб. не критичен.