Официальный курс евро снизился на 1 рубль

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник снизился на 1 руб, до 75,75 рубля., курс доллара уменьшился на 63,48 коп., до 61,43 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 80,2 коп., составив 67,87 руб.

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В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,07%, составив $67,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне снизились на 0,08% — до $71,96 за баррель.

В среду, 11 апреля, цены нефти Brent и WTI подскочили до максимумов с декабря 2014 года — до $73 и $67 за баррель на фоне роста геополитической напряженности, связанной с ситуацией вокруг Сирии.