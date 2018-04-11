Медведев: экономика может стабильно развиваться даже при низких ценах на нефть

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что экономика России стала более современной и конкурентоспособной. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сегодня наша экономика гораздо меньше зависит от внешних условий. Она гораздо более современная и конкурентоспособная. Она может стабильно развиваться даже при относительно низких ценах на нефть», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что экономику толкают вперед не только сырьевые, но и другие отрасли, в частности, химическая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение.

«В целом за шесть лет внутренний валовый продукт вырос на 5%. И даже за два самых тяжелых кризисных года совокупные потери валового внутреннего продукта не превысили 3%. Это гораздо меньше, чем потери, которые были на предыдущем витке кризиса», — подчеркнул Медведев.

«Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию выступления Дмитрия Медведева в Госдуме.

Ранее Медведев назвал острейшую проблему России.