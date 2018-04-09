Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 3 коп. и составил 58,21 руб.

Курс евро вырос на 2 коп., до 71,40 руб.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

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Как стало известно «Ъ», в ближайшее время власти США обсудят новые антироссийские санкции.

Ранее сообщалось, что США внесли в список санкций 24 российских бизнесмена и чиновника, а также 15 компаний.

В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, владелец En+Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин и владелец «Реновы»Виктор Вексельберг.