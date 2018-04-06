В США объяснили введение санкций против российских бизнесменов
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что новые санкции против российских бизнесменов объясняются тем, что они помогали правительству России. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Они получили большие выгоды от работы с режимом (президента России Владимира) Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля… Российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства», — сказал представитель администрации.
Ранее чиновник американской администрации сообщил, что введенные санкции против российских граждан и компаний не направлены против народа России.
Он также добавил, что санкции США являются ответом на «дестабилизирующее поведение России».
Как стало известно, США внесли в список санкций 38 российских бизнесменов и 15 компаний.
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