Трутнев поручил разобраться с дефицитом льготных авиабилетов

Полномочный представитель президента России Юрий Трутнев дал поручение Минтрансу России, Росавиации и Минвостокразвития разобраться в ситуации с дефицитом льготных авиабилетов на дальневосточные направления. Об этом сообщается на сайте Минвостокразвития.

«Вопрос с авиаперелетами один из самых острых для Дальнего Востока. Принимаются меры, чтобы макрорегион стал доступней, чтобы дальневосточники смогли свободно посещать центральные регионы, отдыхать на курортах Крыма и Кавказа. Меры, принятые для обеспечения субсидированными воздушными перевозками, явно недостаточны. При этом ежегодное финансирование программы сокращается — и такое положение дел неприемлемо. Дальний Восток должен стать доступней», — сказал Трутнев.

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В Минвостокразвитии отметили, что в текущем году более 446,7 тыс. пассажиров смогут воспользоваться льготными билетами по 57 направлениям по программе субсидированных воздушных перевозок на Дальний Восток.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручения профильным ведомствам, направленные на развитие сети аэропортов Дальнего Востока и повышение доступности авиаперевозок.