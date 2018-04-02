Ушаков: реализация «Турецкого потока» идет по графику

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что реализация проекта газопровода «Турецкий поток» идет в соответствии с графиком. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Успешно идут работы по сооружению газопровода «Турецкий поток», получено большинство разрешений, необходимых для реализации проекта. Реализация идет в соответствии с утверждённым графиком», — сказал Ушаков.

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Он также напомнил, что газопровод будет состоять из двух ниток.

Ранее сообщалось, что «Газпром» построил почти 1000 километров «Турецкого потока».