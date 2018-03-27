Глава Минфина сообщил о последствиях налоговых новаций

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что подготавливаемые министерством налоговые предложения позволят увеличить инвестиционные возможности российской экономики. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Налоговые новации предусматривают увеличение прибыли организаций, рост инвестиций и повышение производительности труда и позволят увеличить инвестиционные возможности экономики на 1% ВВП», — сказал Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина.

Реклама

Он также отметил, что бизнесу должно быть экономически не выгодно находиться в «серой зоне».

Ранее сообщалось, что Минфин не намерен увеличивать налоговое бремя.