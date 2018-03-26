Комитет Госдумы подготовил корректировки в законопроект по НДД в нефтянке

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что комитет подготовил корректировки в законопроект по применению НДД в нефтяной отрасли. Об этом он сообщил в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».

«Внесенный правительством законопроект формирует достаточно привлекательные для недропользователей и сбалансированные с интересами государства налоговые правила. С этим согласны и мои коллеги по комитету, и представители нефтяных компаний, с которыми довелось обсуждать документ. Мы подготовили свои предложения по корректировке отдельных позиций законопроекта. Но исключительно из побуждений сделать закон лучше, повысить его эффективность», — заявил Завальный.

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Он также подчеркнул, что Минфин поддерживает две трети предложений энергетического комитета.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев планирует обсудить налоговый маневр в нефтянке.