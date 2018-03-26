Минпромторг начал принимать заявки на участие в пилотном проекте tax free

Минпромторг России начал прием заявок от магазинов на участие в пилотном проекте tax free. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, поступившем в «Газету.Ru».

«На первых этапах проект будет реализован в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге в ограниченном перечне локаций, определенных Правительством России», — сказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

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По его словам, с 26 марта 2018 года Минпромторг начинает прием заявлений от организаций розничной торговли, расположенных в указанных локациях по утвержденной форме со справкой налогового органа, подтверждающего отсутствие на первое число месяца подачи заявления неисполненной обязанности по уплате налогов.

«Также планируется расширить географию пилотного проекта за счет включения городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018. По итогам эксперимента этот список может быть расширен», — добавил Министр.

Ранее вице-премьер России Игорь Шувалов сообщил, что механизм tax free может заработать во всех городах России с 1 октября 2018 года.