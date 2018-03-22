Дворкович назвал предложение по налоговому маневру в нефтяной отрасли преждевременным

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что предложенный Минфином новый налоговый маневр в нефтяной отрасли, является преждевременным. Об этом сообщает RNS.

«Все остальные (кроме Минфина) считают, что преждевременно это делать. Когда закончится модернизация НПЗ, можно будет к этому вопросу вернуться. Я тоже к этому склоняюсь», — сказал Дворкович.

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Он также добавил, что, по мнению оппонентов Минфина, дополнительная нагрузка ляжет на неинтегрированные нефтяные компании и НПЗ.

Ранее сообщалось, что в Минфине оценили ущерб для бюджета от субсидий для нефтяной отрасли.