В правительстве обвинили агентов НПФ в недобросовестности

Правительство связало убытки россиян при смене управляющих пенсионными накоплениями с недобросовестностью агентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщает RNS со ссылкой на аппарат вице-премьера Ольги Голодец.

«Эта ситуация рассматривалась ПФР, были внесены изменения в правила, чтобы уточнить возможность перехода. К сожалению, недобросовестные агенты НПФ не предупреждали граждан о потере инвестиционного дохода, когда предлагали свои услуги по переводу и вводили в заблуждение», — заявил представитель вице-премьера.

Ранее сообщалось, что россияне могли потерять 55 млрд рублей из-за перехода в НПФ.