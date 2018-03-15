«Югра» подаст кассационную жалобу на решение суда об отзыве лицензии

Отстраненное руководство банка «Югра» подаст кассационную жалобу на решение Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы, оставившего сегодня в силе решение арбитражного суда города Москвы, признавшего в декабре законным отзыв лицензии у банка регулятором, говорится в сообщении представителей бывшего руководства кредитной организации.

«Мы не согласны с решением Арбитражного апелляционного суда города Москвы, отказавшегося в удовлетворении иска о признании неправомерным отзыв лицензии. Планируем, в ближайшее время направить кассационную жалобу», — заявил экс-предправления«Югры» Дмитрий Шеляев. Кроме того, он отметил, что на фоне участившихся дискуссий о предвзятом, кулуарном и даже уголовном характере решений ЦБ в сфере банковского регулирования, равнодушие суда к аргументам «Югры» кажется особенно странным.

По мнению представителей банка, ЦБ принял решение об отзыве лицензии на том основании, что в «Югре» не согласились с представленным 7 июля 2017 года временной администрацией планом по санации банка с участием АСВ на том основании, что компания вообще не нуждалась в оздоровлении.