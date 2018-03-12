Союз вкладчиков собрал 25 тыс. подписей под просьбой проверить действия ЦБ и АСВ

Союз вкладчиков России собрал 25 тыс. подписей под петицией с призывом проверить действия Центробанка и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в отношении банков с отозванными лицензиями. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя Союза Иннокентия Мельникова.

В феврале, когда было зарегистрировано около 20 тыс. подписей, инициативная группа отправляла обращение в администрацию президента, однако к тому моменту не все письма с подписями успели дойти, а часть из уже поданных оказалась отбракованной. Число подписей под финальной версией обращения, которую отправили после перерегистрации и получения корреспонденции с подписями из регионов, составило 25 тыс.

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Сбор начался в начале года. Экс-клиенты проблемных кредитных организаций недовольны, что АСВ стало в судебном порядке оспаривать вывод средств граждан с их собственных счетов, который осуществлялся незадолго до отзыва лицензии у банка. Подписавшиеся под обращением просят президента Владимира Путина разобраться в ситуации.

В свою очередь АСВ утверждает, что судебные меры применяются только к тем клиентам банков, чьи сделки выходят «за пределы обычной хозяйственной деятельности», пишет издание.

Союз вкладчиков России образовался на волне протестов «превышенцев» банка «Югра», сейчас организация объединяет всех пострадавших клиентов частных кредитных компаний.