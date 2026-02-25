В Приморье мужчина задавил друга, приняв его за своего обидчика

В Приморье перед судом предстанет 45-летний житель Владивостока, который по ошибке задавил своего знакомого, перепутав его с обидчиком. Об этом сообщает СУ СК по Приморскому краю.

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля в городе Артеме на улице Лазо. Между двумя мужчинами произошел конфликт. В пылу ссоры обвиняемый сел за руль Toyota Axio и совершил наезд на своего знакомого, ошибочно приняв его за оппонента. Пострадавшего спасти не удалось.

Мужчину задержали, с ним проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Подмосковье водитель Volvo задавил ребенка на ледянке. Во время спуска ребенок скатился под выезжающую из-за поворота иномарку. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с серьезными телесными повреждениями, но травмы, которые получил ребенок, оказались несовместимыми с жизнью.

