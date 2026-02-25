Размер шрифта
В Иране опровергли заявление Трампа о создании ракеты, способной долететь до США

МИД Ирана назвал ложными заявления властей США о новых иранских ракетах
mfa.gov.ir

Заявления властей США о том, что Иран якобы разрабатывает новые баллистические ракеты, способные преодолевать огромные расстояния, ложные. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в социальной сети X.

Дипломат также назвал «большой ложью» данные о количестве жертв во время январских протестов в Иране.

Накануне президент США Дональд Трамп во время двухчасового обращения к конгрессу заявил, что Иран якобы не отказался от планов по созданию ядерного оружия и разрабатывает оружие, способное поражать цели в Европе и США.

Следующий раунд переговоров между США и Ираном о ядерной сделке ожидается в Женеве на этой неделе. Накануне иранские власти заявили, что готовы подписать сделку с Вашингтоном.

20 февраля газета The Wall Street Journal писала, что Трамп допускает нанесение ограниченного удара, чтобы сподвигнуть Иран пойти на выгодные для Вашингтона условия по ядерной сделке.

Ранее в Иране сообщили об отсутствии стремления к созданию ядерного оружия.

 
