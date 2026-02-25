В Совфеде обратились к Буданову после предложения о «правилах» в конфликте на Украине

Предложение главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилла Буданова установить в конфликте на Украине «правила», которые нельзя нарушать «ни при каких обстоятельствах», говорит о том, что Киев проигрывает и пытается «переводить стрелки». Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Признанный террорист, он все по правилам работал, когда возглавлял Главное управление разведки? Он по правилам уничтожал наших граждан, совершал теракты? <...> Слушайте, а киевский режим вообще куда бьет сам? Он именно бьет по жилым домам, по больницам он именно бьет, по одиноким машинам. Это вообще, кто бы говорил, только не террорист Буданов», — подчеркнул он.

Киевский режим, по словам Джабарова, проигрывает, поэтому и «переводит стрелки», пытаясь рассказать о «правилах» в рамках продолжающегося конфликта на Украине.

«Нет уж, извините, то, что вы натворили, за все надо отвечать, а Буданову вообще прощения быть не должно. Рано или поздно он должен предстать перед международным трибуналом как один из террористов главных киевского режима», — подытожил сенатор.

Накануне Буданов заявил, что даже во время вооруженного конфликта между Россией и Украиной должны существовать определенные правила, которые нельзя переходить «ни при каких обстоятельствах».

По его словам, во время боевых действий «должны существовать определенные границы, через которые нельзя переступать ни при каких обстоятельствах». Среди таковых он назвал удары по больницам и роддомам, историческим и культурным объектам, а также гражданскому населению.

Кроме того, Буданов высказался против ударов по политическим центрам и местам пребывания лидеров конфликтующих сторон.

Ранее Буданов анонсировал время для «окончательных решений» по конфликту на Украине.