Порошенко запретил россиянам участвовать в приватизации на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о приватизации государственного имущества. Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в своем твиттере.

«Президент на Нацсовете реформ подписал закон о приватизации. Государство-агрессор не имеет права принимать в ней участие», — написал Цеголко, подразумевая под «агрессором» Россию.

Ранее Верховная рада приняла закон о приватизации государственного имущества и поправку к нему, согласно которой в приватизации не могут участвовать физические и юридические лица из России.