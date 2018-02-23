Торговля между Китаем и КНДР достигла минимума с 2014 года

Объем торговых отношений между Китаем и Северной Кореей достиг минимума с июня 2014 года и составил $215,97 млн в денежном эквиваленте, сообщает Reuters со ссылкой на главное таможенное управление Китая.

В январе 2018 года Китай экспортировал товаров на $168,88 млн ($257,73 млн в декабре 2017 года), а импортировал на $47,09 млн (против $54.68 млн в декабре прошлого года).

Ранее стало известно, сколько КНДР заработала в обход санкций по мнению ООН.