Министр по Brexit ответил ожидающим увидеть Британию «в стиле Безумного Макса»

Министр Великобритании по Brexit Дэвид Дэвис в своей речи, касающейся процесса выхода Великобритании из ЕС прокомментировал опасения тех, кто считает, что страну ждет будущее в стиле фильма «Безумный Макс», передает Reuters.

«Они боятся, что Brexit приведет англосаксонскую расу ко дну. И Британия будет погружена в мир в стиле «Безумного Макса», позаимствованный из антиутопических произведений», — говорится в выдержках речи, подготовленной Дэвисом.

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Он отметил, что подобные страхи ни на чем не основаны, «ни на истории, ни на намерениях, ни на интересах».

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