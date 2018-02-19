Доходы россиян в январе снизились почти на 50%

Реальные располагаемые доходы россиян в январе текущего года снизились на 49,7% по сравнению с декабрем 2017 года. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы Росстата.

В годовом выражении показатель не изменился.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным, в январе 2018г. не изменились по сравнению с январем 2017г. (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017г. в размере 5 тыс. рублей, произведенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ)», — заявили в Росстате.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец сообщила, что низкие доходы граждан России являются главным препятствием для экономического роста страны