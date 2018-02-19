В Госдуме прокомментировали слова Тиллерсона о расширении антироссийских санкций

Председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков заявил «Газете.Ru», что в самом начале говорилось о тысяче возможных фигурантов «кремлевского доклада», а не о 210, поэтому возможное увеличение фигурантов списка, будет не удивительным.

«В США выбирают путь жестокого давления и подавления», — отметил Аксаков.

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При этом, по его словам, возможные фигуранты списка уже давно просчитали эти риски.

«Думаю, что такие действия могут иметь обратный эффект, чем надеются в США, — наоборот, бизнесмены сплотятся вокруг российской власти», — предполагает Аксаков.

Депутат добавил, что это может даже способствовать увеличению темпов возврата капитала в Россию.

«Я философски отношусь к этим действиям США, будет и будет, будем работать», — сказал Аксаков.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что американские власти в данный момент рассматривают возможность внесения новых имен российских граждан в санкционный список.