Департамент ЦБ зафиксировал замедление роста ВВП России

Рост ВВП России в четвертом квартале 2017 года замедлился с 1,8% до 1,2%. Об этом сообщается в материалах департамента исследований и прогнозирования Банка России.

«По нашим оценкам, в четвертом квартале 2017 года темпы ВВП снизились до 1,2% г/г против 1,8% г/г в третьем квартале. На этом фоне годовые темпы роста ВВП в 2017 году составили 1,5% против декабрьской оценки ДИП в 1,7%», — заявили в департаменте.

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Также эксперты подчеркнули, что рост российской экономики по итогам 2017 года на 1,5% окончательно подтвердил выход страны из рецессии.

Ранее сообщалось, что Росстат оценил рост ВВП по итогам 2017 года в 1,5%.