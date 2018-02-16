Медведев сообщил о росте числа регионов с профицитными бюджетами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что число российских регионов с профицитными бюджетами выросло. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«Доходы наших консолидированных бюджетов, бюджетов регионов растут, число профицитных бюджетов увеличилось, дефицитных снизилось», — сказал Медведев.
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Он также подчеркнул, что регионы должны развивать собственный экономический потенциал.
Ранее сообщалось, что вице-премьер Дмитрий Козак предложил передать часть полномочий федерального центра регионам.