Мэр Москвы Сергей Собянин отменил налог на движимое имущество для предприятий на 2018 год. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Собянина, налог на движимое имущество создавался в качестве стимулирующей меры для обновления техники, машин, оборудования, однако на деле он не выполнял такой функции.

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«Я думаю, что мы не успеем в этом году разработать такой механизм, который учитывал бы отраслевые особенности, в том числе и таксомоторов... Поэтому в этом году мы его отменим полностью, и с помощью ассоциации, общественных организаций, в том числе ваших (таксомоторных) организаций, отработаем схему, которая действительно бы стимулировала обновление подвижного состава и оборудования», — сказал Собянин.

Ранее замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что Минфин не отказывается от идеи отменить налог на движимое имущество.