Собянин отменил налог на движимое имущество для предприятий
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил налог на движимое имущество для предприятий на 2018 год. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам Собянина, налог на движимое имущество создавался в качестве стимулирующей меры для обновления техники, машин, оборудования, однако на деле он не выполнял такой функции.
«Я думаю, что мы не успеем в этом году разработать такой механизм, который учитывал бы отраслевые особенности, в том числе и таксомоторов... Поэтому в этом году мы его отменим полностью, и с помощью ассоциации, общественных организаций, в том числе ваших (таксомоторных) организаций, отработаем схему, которая действительно бы стимулировала обновление подвижного состава и оборудования», — сказал Собянин.
Ранее замминистра финансов Илья Трунин сообщил, что Минфин не отказывается от идеи отменить налог на движимое имущество.